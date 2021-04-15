СК задержал за превышение полномочий и.о. начальника Росгвардии по Астраханской области

Следствием установлено, что в декабре прошлого года задержанный и.о. начальника отделения Росгвардии в Астрахани вымогал подарки у коллег за прохождение аттестационной комиссии.

Следствием установлено, что в декабре прошлого года задержанный и.о. начальника отделения Росгвардии в Астрахани вымогал подарки у коллег за прохождение аттестационной комиссии.

Оперативная группа поместила подозреваемого под стражу. По месту работы и жительства чиновника ведутся обыски при участии сотрудников ФСБ. Предварительно установлено, что начальник отдела вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по региону также был причастен к получению "благодарности" за аттестацию.

Сейчас устанавливаются подробности происшествия. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде помещения под стражу. Расследование продолжается, выявляется причастность чиновников к другим эпизодам преступлений подобного характера.