Это дефолт? Как санкции США повлияют на жизнь простых россиян

Вместе с экономистом выяснили, как новые санкции США скажутся на экономическом благополучии россиян.

О том, что администрация Джо Байдена введет новые санкции против России в ответ на предполагаемое «вмешательство» Москвы в президентские выборы, «широкомасштабную хакерскую кампанию» и «другую вредоносную деятельность» сообщили 15 апреля главные американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Через несколько часов эта информация подтвердилась заявлением Белого дома.

Новый указ президента США запрещает американским финансовым учреждениям покупать новые гособлигации напрямую у Центробанка, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния страны, но торговать ими на вторичном рынке будет позволено.

«Предыдущие запреты, нацеленные на часть российского госдолга, потрясли российские рынки и усугубили экономические проблемы страны», — полагают журналисты WSJ.

Кроме того, из Штатов будут высланы 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне — по версии руководства США, среди них есть представители спецслужб РФ. Санкции введены также в отношении 6 технологических компаний из России и против 32 физических лиц и организаций.

В ответ на сегодняшние публикации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «дыма без огня не бывает», но призвал дождаться официальных заявлений Вашингтона, которые последовали вскоре. Ранее Байден позвонил Владимиру Путину и лидеры договорились о встрече, но ныне обсуждаемые санкции будущему саммиту не поспособствуют, намекнул Песков.

После утренних новостей американских СМИ курс доллара на Мосбирже вырос на 1,62%, евро — на 1,53%: на 15 часов по мск доллар стоит 76,6 рубля.

Не сюрприз, а реальность

Введение Белым домом ограничений на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ) отнюдь не новость. Во-первых, о возможных санкциях в этой сфере сообщалось в начале апреля: в Минфине РФ отрапортовали, что готовы к такому развитию событий. Во-вторых, после присоединения Крыма в 2014 году инвесторам из США уже запретили покупать российские долговые бумаги, номинированные в долларах и евро — теперь же речь идет о запрете только рублевых облигаций.

Россия использует ОФЗ для покрытия дефицита бюджета, а общий объем их выпуска составляет около 14 триллионов рублей или более 182 миллиардов долларов. Но госдолг России носит скорее технический характер, а дефолт стране не угрожает — ждать катастрофических последствий от новых американских санкций точно не стоит, говорит экономист, директор Института нового общества Георгий Колташов.

«Страна располагает значительными резервами золота и валюты, может их увеличивать в условиях давления, не вывозя золото и покупая его у золотодобывающих компаний — это увеличивает национальную базу платежеспособности. Если рассматривать меры Вашингтона как самостоятельные, на россиян они никак не повлияют», — рассказал экономист.

Причем «золотая» стратегия у России долгосрочная. Пятнадцать лет назад Центробанк начал скупать золото при любых котировках, а летом 2020 года регулятор заявил о росте международных резервов страны до исторического максимума в 600 миллиардов долларов. При этом четверть от всего резерва хранится в золоте — совокупный вес слитков около 2000 тонн.

Золотой запас страны увеличивается, снижая зависимость от США и Евросоюза. Преимущество золота в отчужденности от политики: ни одна страна не владеет им полностью, а значит, не определяет его стоимость.

Маневр с Горбачевым

Но если рассматривать давление США в политической плоскости, учитывая военные приготовления Украины, впервые за много лет поставившую Россию на грань войны, в этом контексте негативное влияние на рубль есть, полагает Колташов. Так или иначе, к американским санкциям РФ не привыкать. Эти ограничения серьезного влияния «никогда ни на что не оказывали», отмечает экономист.

«Штаты находятся в определенных границах и не могут ввести подлинно сильные санкции против РФ, потому что это может вызвать осуждение в Европе. Во-вторых, потому что за этим могут последовать настоящие контрсанкции», — объяснил Колташов.

Сам по себе запрет американским банкам покупать российские долговые бумаги, предсказуемо, повлияет только на американские банки. Но при желании финансисты могут легко обойти государственный запрет, покупая российские облигации через оффшорные компании-«прокладки». Это привычный маневр, говорит Колташов.

В очередной санкционной истории важна и дипломатическая сторона. Новые санкции анонсированы сразу же после того, как президент РФ согласился рассмотреть возможную встречу с Байденом. Здесь можно увидеть классическую американскую тактику, которую руководство США когда-то применило в «полном объеме» на первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве, говорит экономист.

«Горбачев сдал Штатам в рамках этой игры абсолютно все. План такой: США оказывают давление, потом предлагают переговоры и обсуждают возможные механизмы снятия этого давления, если другая сторона пойдет на уступки взамен на какое-нибудь американское обещание», — отмечает Колташов.

Создается впечатление, будто в российском руководстве о будущих санкциях узнали куда раньше, чем в американской прессе. Дело не только в предусмотрительных долголетних накоплениях золотого резерва, но и в том, что декларируют российские дипломаты.

Так, в конце февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия должна «забаррикадироваться» против финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого «токсичного источника постоянных враждебных действий» — для этого роль доллара в любых операциях должна быть сокращена. И кажется, что новый раунд санкций только убедил руководство РФ в правильности выбранного курса.