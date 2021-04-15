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11:26   15 Апреля 2021
Происшествия

Мохову не запретили общаться в Интернете, но обязали чаще отмечаться в полиции

Мохову не запретили общаться в Интернете, но обязали чаще отмечаться в полиции

Скопинский суд Рязанской области вынес постановление по ходатайству сотрудников МВД в отношении освободившегося из колонии после почти 17 лет заключения Виктора Мохова.

Инстанция не удовлетворила заявление правоохранителей о том, чтобы запретить фигуранту общаться с пользователями Сети, а также посещать кафе и бары. Однако суд обязал мужчину чаще приходить в отделения полиции для обновления регистрации, сообщает секретариат суда.

Сам скопинский маньяк не явился на заседание, сообщало Федеральное агентство новостей. Ранее он получил штраф в размере 1,2 тыс. рублей после интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

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#суд #скопинский маньяк #Виктор Мохов

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