Французский МИД объяснил поддержку Киева со стороны Евросоюза

Евросоюз (ЕС) может поддерживать Киев, однако это не означает вступление Украины в состав организации. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Евросоюз (ЕС) может поддерживать Киев, однако это не означает вступление Украины в состав организации. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на "сигнал" от Брюсселя с планом по вхождению в состав ЕС. Бон объяснил, что Европа может поддерживать Киева, однако это гарантирует вступление страны в объединение.

"Мы это делаем в ее сложной ситуации в отношениях с Россией, но это не означает вступления в ЕС", — подчеркнул представитель МИД.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с Владимиром Зеленским 16 апреля. Стороны планируют обсудить ситуации в Донбассе.