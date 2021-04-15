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11:20   15 Апреля 2021
Происшествия

Перебегавшего пути подростка сбил грузовой поезд в Пермском крае

Перебегавшего пути подростка сбил грузовой поезд в Пермском крае

Следственный комитет Прикамья организовал проверку по факту гибели 13-летнего подростка под колесами грузового поезда.

Трагический инцидент произошел накануне на перегоне Пермь-2 — Бахаревка, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, грузовой состав совершил наезд на несовершеннолетнего, когда тот переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на применение экстренного торможения и подачу сигнала, машинист не смог предотвратить аварию.

Подросток получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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