Глава МИД Турции подтвердил, что США отменили проход кораблей в Черное море

Вашингтон "устно" проинформировал Анкару об отмене прохода кораблей ВМС США в Черное море. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Вашингтон "устно" проинформировал Анкару об отмене прохода кораблей ВМС США в Черное море. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, американская сторона уведомила Турцию о том, что проход эсминцев USS Roosevelt и USS Donald Cook через Босфор в Черное море отменен. Их прибытие ожидалось 14–15 апреля.

"Нам устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли", — пояснил Чавушоглу.

В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", отметив, что США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтре.