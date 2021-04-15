Мэр Серова запретил чиновникам носить длинные волосы и короткие юбки

Мэр города Серов в Свердловской области Василий Сизиков решил разнообразить будни чиновников и ввел для муниципальных служащих строгий дресс-код и кодекс норм поведения. Текст документа опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Мэр города Серов в Свердловской области Василий Сизиков решил разнообразить будни чиновников и ввел для муниципальных служащих строгий дресс-код и кодекс норм поведения. Текст документа опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Отдельное внимание в кодексе, который до поправок действовал на протяжении 10 лет, уделено внешнему виду чиновников. Так, женщины теперь обязаны носить волосы до плеч и надевать юбки до колена с разрезом определенной длинны. Мужчинам нужно появляться на работе в галстуках, а также начищать ботинки «до блеска».

Кроме того, чиновникам запретили сочетать украшения из золота и серебра. Серьги должны быть размером не больше 2,5 сантиметров. Мужчинам разрешается носить только «необходимые» аксессуары, например, часы и обручальное кольцо.

По новым правилам муниципальные служащие не должны обсуждать личностные качества коллег, не имеют права перепоручать обязанности внутри коллектива, а для продвижения по карьерной лестнице нужно применять только «законные и этичные» методы.

При этом чиновникам запретили обсуждать поступки и личность мэра Василия Сизикова публично и передавать информацию о нем в СМИ.