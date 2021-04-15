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10:57   15 Апреля 2021
Происшествия

Похищенного пиратами в Гвинейском заливе россиянина освободили

Похищенного пиратами в Гвинейском заливе россиянина освободили

Гражданин РФ попал в плен к пиратам вместе с остальными членами экипажа судна Davide, которое захватили в Гвинейском заливе.

Представитель нидерландской компании De Poli Shipmanagement Кор Радингс сообщил, что всех 15 моряков с похищенного судна освободили. Сейчас они находятся в безопасности, экипаж проходит медосмотр, потом всех членов репатриируют в свои страны. Состояние мужчин оценивается как "относительно хорошее".

Преступники произвели атаку на судно MT Davide B у берегов Нигерии и захватили нескольких членов экипажа, среди которых оказался и россиянин. Подобный случай произошел в конце ноября прошлого года. Тогда злоумышленниками были похищены четыре члена экипажа, в том числе и гражданин России.

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