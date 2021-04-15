Леонид Кравчук заявил о необходимости "выдворить врагов" из Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук ответил за свои слова о готовности "стрелять по российским парашютистам". Об этом он сказал в эфире украинского телеканала.

Первый президент Украины Леонид Кравчук ответил за свои слова о готовности "стрелять по российским парашютистам". Об этом он сказал в эфире украинского телеканала.

Ранее Леонид Кравчук в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что "дома у него есть боевое оружие, которое он применит" в случае "нападения на него парашютистов с флагами России". По словам первого президента Незалежной, он не жалеет о сказанном. Более того, он выразил уверенность, что такого же мнения придерживаются и другие украинцы.

"Думаю, может быть, (так сказали. — Прим. ред.) миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины — он одновременно защитник, одновременно патриот", — сказал Кравчук.

Политик заявил о необходимости выдворить "врагов" Украины за ее пределы, "чтобы их духом тут не пахло".