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10:55   15 Апреля 2021
Армия

Вакцинирование от коронавируса прошли почти 14 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота

Вакцинирование от коронавируса прошли почти 14 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота

Вакцинация от коронавируса военнослужащих, несущих службу на отдаленных постах, проводится в Тихоокеанском флоте на Камчатке, заявили в пресс-службе ТОФ.

Как пояснили военные, тихоокеанцев прививают комбинированной векторной вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") еще в Петропавловске-Камчатском, перед плановой сменой личного состава на отдаленных точках, чтобы вакцину не пришлось транспортировать на большие расстояния. Прививка вторым компонентом была сделана с начала текущей недели почти 100 морякам.

Вакцинация затрагивает тихоокеанцев, несущих службу, в частности, на островах Матуа, Врангеля и Шмидта. На данный момент от коронавируса привито более 14 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота.

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#тихоокеанский флот #COVID-19 #вакцинация военных

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