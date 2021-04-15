Вакцинирование от коронавируса прошли почти 14 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота

Вакцинация от коронавируса военнослужащих, несущих службу на отдаленных постах, проводится в Тихоокеанском флоте на Камчатке, заявили в пресс-службе ТОФ.

Вакцинация от коронавируса военнослужащих, несущих службу на отдаленных постах, проводится в Тихоокеанском флоте на Камчатке, заявили в пресс-службе ТОФ.

Как пояснили военные, тихоокеанцев прививают комбинированной векторной вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") еще в Петропавловске-Камчатском, перед плановой сменой личного состава на отдаленных точках, чтобы вакцину не пришлось транспортировать на большие расстояния. Прививка вторым компонентом была сделана с начала текущей недели почти 100 морякам.

Вакцинация затрагивает тихоокеанцев, несущих службу, в частности, на островах Матуа, Врангеля и Шмидта. На данный момент от коронавируса привито более 14 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота.