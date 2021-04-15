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10:49   15 Апреля 2021
Общество

Суд признал Соболь виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру

Суд признал Соболь виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру

Мировой суд столицы установил, что юрист признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь виновна в деле о нарушении неприкосновенности жилища.

Заседание по делу Соболь проходило в Перовском суде Москвы. Пока нет сведений о том, какой приговор вынесет инстанция в отношении виновницы события.

Отметим, что ранее прокуратура запросила для Соболь наказание в виде года исправительных работ, сообщало Федеральное агентство новостей. Также сотрудники надзорного ведомства предложили в течение вышеуказанного периода удерживать 20% зарплаты фигурантки.

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#суд #москва #соболь

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