10:47 15 Апреля 2021Происшествия
Скопинский маньяк проигнорировал суд по ужесточению ему надзора
Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, не пришел в суд на рассмотрение новых ограничений. Заседание, которое решили проводить в закрытом режиме, было назначено на 10:00.
Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, не пришел в суд на рассмотрение новых ограничений. Заседание, которое решили проводить в закрытом режиме, было назначено на 10:00.
Слушание должно было пройти в районном суде Рязанской области. На нем планировалось рассмотреть дело об ужесточении надзора для Мохова.
Речь идет о запрете на общение в Сети, а также посещение кафе и баров. Ранее скопинскому маньяку запретили присутствовать на массовых мероприятиях, покидать дом ночью, выезжать за пределы района. Также он должен два раза в месяц отмечаться в полиции. Надзор со стороны правоохранительных органов будет действовать в отношении Мохова в течение шести лет.