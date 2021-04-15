Скопинский маньяк проигнорировал суд по ужесточению ему надзора

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, не пришел в суд на рассмотрение новых ограничений. Заседание, которое решили проводить в закрытом режиме, было назначено на 10:00.

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, не пришел в суд на рассмотрение новых ограничений. Заседание, которое решили проводить в закрытом режиме, было назначено на 10:00.

Слушание должно было пройти в районном суде Рязанской области. На нем планировалось рассмотреть дело об ужесточении надзора для Мохова.

Речь идет о запрете на общение в Сети, а также посещение кафе и баров. Ранее скопинскому маньяку запретили присутствовать на массовых мероприятиях, покидать дом ночью, выезжать за пределы района. Также он должен два раза в месяц отмечаться в полиции. Надзор со стороны правоохранительных органов будет действовать в отношении Мохова в течение шести лет.