Лукашенко рассказал о намерении Алиева "поднять Армению"

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ранее выразил намерение "поднять Армению". Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ранее выразил намерение "поднять Армению". Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам.

Алиев предлагал восстановить Нагорный Карабах, отметил Лукашенко. По его словам, президент Азербайджана планировал осуществить задуманное в случае согласия армянских властей на мирное урегулирование ситуации.

"Одно из предложений, когда он мне сказал: "Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению"", — привел Лукашенко слова Алиева.

Белорусский президент добавил, что действующее на тот момент руководство Армении отвергло предложение главы Азербайджана. Лукашенко пообещал журналистам, что после ухода с президентского поста расскажет СМИ много чего хорошего об Алиеве.

Сайт 360tv.ru информировал, что недавно Баку заявил об отсутствии территориальных претензий к Армении. Алиев не исключает заключения мирного договора с Ереваном.