Канадский депутат появился голым в прямой трансляции заседания парламента

На кадрах парламентарий стоит между флагами Канады и Квебека, прикрывшись мобильным телефоном.

Канадский депутат Уильям Амос с либеральными взглядами, который представляет муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, появился обнаженным во время онлайн-заседания местной палаты общин, сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial. На кадрах депутат стоит между флагами, прикрывшись телефоном.

#BREAKING: Liberal MP Will Amos is BUSTED being completely naked during question period! ???????????? That said, this is still less embarrassing than supporting Trudeau's naked corruption and incompetence. ???? pic.twitter.com/PL6BMeujAB — Canada Proud (@WeAreCanProud) April 14, 2021

Наготу коллеги заметила депутат Клод Дебельфей, которая указала на несоответствие внешнего вида Амоса мероприятию. Однако она же и сделала комплимент парламентарию, отметив, что он находится в «очень хорошей физической форме».

Позднее Амос в электронном письме извинился за «досадную ошибку».

«Это была досадная ошибка. Мое видео случайно включилось, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в Палате общин за это», — написал он.

Ранее модель из США Сара Саббат, которая сделала татуировки на глазных яблоках, что привело к полной потере зрения, заявила, что не жалеет о своем поступке, так это сделало ее сильнее.