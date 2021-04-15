Канадский депутат появился голым в прямой трансляции заседания парламента
Канадский депутат Уильям Амос с либеральными взглядами, который представляет муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, появился обнаженным во время онлайн-заседания местной палаты общин, сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial. На кадрах депутат стоит между флагами, прикрывшись телефоном.
#BREAKING: Liberal MP Will Amos is BUSTED being completely naked during question period! ???????????? That said, this is still less embarrassing than supporting Trudeau's naked corruption and incompetence. ???? pic.twitter.com/PL6BMeujAB— Canada Proud (@WeAreCanProud) April 14, 2021
Наготу коллеги заметила депутат Клод Дебельфей, которая указала на несоответствие внешнего вида Амоса мероприятию. Однако она же и сделала комплимент парламентарию, отметив, что он находится в «очень хорошей физической форме».
Позднее Амос в электронном письме извинился за «досадную ошибку».
«Это была досадная ошибка. Мое видео случайно включилось, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в Палате общин за это», — написал он.
Ранее модель из США Сара Саббат, которая сделала татуировки на глазных яблоках, что привело к полной потере зрения, заявила, что не жалеет о своем поступке, так это сделало ее сильнее.