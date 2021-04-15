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18:24   15 Апреля 2021
Весь мир

Канадский депутат появился голым в прямой трансляции заседания парламента

Канадский депутат появился голым в прямой трансляции заседания парламента

Канадский депутат Уильям Амос с либеральными взглядами, который представляет муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, появился обнаженным во время онлайн-заседания местной палаты общин, сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial. На кадрах депутат стоит между флагами, прикрывшись телефоном.

Наготу коллеги заметила депутат Клод Дебельфей, которая указала на несоответствие внешнего вида Амоса мероприятию. Однако она же и сделала комплимент парламентарию, отметив, что он находится в «очень хорошей физической форме».

Позднее Амос в электронном письме извинился за «досадную ошибку». 

«Это была досадная ошибка. Мое видео случайно включилось, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в Палате общин за это», — написал он.

Ранее модель из США Сара Саббат, которая сделала татуировки на глазных яблоках, что привело к полной потере зрения, заявила, что не жалеет о своем поступке, так это сделало ее сильнее.

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