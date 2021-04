Канадский депутат появился голым в прямой трансляции заседания парламента

На кадрах парламентарий стоит между флагами Канады и Квебека, прикрывшись мобильным телефоном.

Канадский депутат Уильям Амос с либеральными взглядами, который представляет муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, появился обнаженным во время онлайн-заседания местной палаты общин, сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial. На кадрах депутат стоит между флагами, прикрывшись телефоном.

#BREAKING: Liberal MP Will Amos is BUSTED being completely naked during question period! ???????????? That said, this is still less embarrassing than supporting Trudeau's naked corruption and incompetence. ???? pic.twitter.com/PL6BMeujAB