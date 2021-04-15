Женщина потеряла сознание во время обращения представителя управления по здравоохранению Дании.

В Дании на пресс-конференции, посвященной вакцинации от коронавируса, глава отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен упала в обморок. Представителю управления по здравоохранению королевства пришлось прервать свою речь и помочь пострадавшей.

Через несколько минут Эриксен очнулась. Пресс-конференцию, впрочем, все же решили перенести, а сотрудницу Датского агентства по лекарственным средствам отправили на обследование в больницу.

На пресс-конференции обсуждали вопрос отказа страны от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Дания стала первым государством, которое на официальном уровне заявило об остановке вакцинации этим препаратом. Вакцину компании Johnson & Johnson (J&J) также решили пока не использовать.