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10:37   15 Апреля 2021
Общество

Более 820 тысяч москвичей получили оба компонента вакцины от коронавируса

Более 820 тысяч москвичей получили оба компонента вакцины от коронавируса

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 820 тыс. жителей Москвы. Такую информацию предоставил мэр города Сергей Собянин.

Более миллиона горожан получили вакцину от COVID-19 с начала прививочной кампании в столице. Почти 45% этих процедур пришлось на горожан в возрасте от 60 лет. Только считанные пациенты заразились коронавирусной инфекцией после прививки, уточнил Собянин.

Вакцинация от коронавируса началась в Москве еще в декабре 2020 года. Первые прививки от заболевания получили медработники, учителя и другие люди из групп риска. Сейчас процедуру может пройти любой желающий без медицинских противопоказаний.

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#москва #собянин #вакцинация #прививка #коронавирус

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