МЧС ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов в бухте Финского залива

Нефтепродукты просочились в бухту Радуга в Финском заливе в районе Выборга. Спасательная служба установила боновые заграждения для локализации загрязнения.

Нефтепродукты просочились в бухту Радуга в Финском заливе в районе Выборга. Спасательная служба установила боновые заграждения для локализации загрязнения.

Спасатели ликвидируют последствия загрязнения акватории Финского залива в Выборгском районе Ленинградской области. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы 14 апреля. В администрации муниципального образования "Выборгский район" подтвердили факт произошедшего.

Местные власти оперативно выехали на место происшествия. Сотрудники МЧС установили боновые заграждения для локализации загрязнения акватории бухты. К данному часу разработан комплекс экстренных мер по ликвидации последствий разлива.