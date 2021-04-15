Силовики задержали спонсора террористов в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание злоумышленника, который подозревается в финансировании терроризма.

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание злоумышленника, который подозревается в финансировании терроризма.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщает, что уроженец Киргизии в начале 2020 года познакомился в социальных сетях с представителем террористической организации. Потом он стал от него получать указания по открытию электронного кошелька для оказания финансовой помощи боевикам.

По предварительным данным, подозреваемый перевел на счета боевиков более полумиллиона рублей. Эти средства получили террористические организации в Сирии, участвующие в боях против правительственной армии. Уголовное дело возбуждено по статье о содействии терроризму.