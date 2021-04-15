«Пробежки по окопам». Сатановский сравнил Зеленского с Саакашвили в 2008 году

Президент Украины Владимир Зеленский «запросто» способен развязать масштабную войну в Донбассе, рассчитывая на поддержку американского коллеги Джо Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский «запросто» способен развязать масштабную войну в Донбассе, рассчитывая на поддержку американского коллеги Джо Байдена. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

«Может Зеленский сыграть роль [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили в Пятидневной войне, когда войска Грузии напали на российских миротворцев в Цхинвали? Запросто. Ставки-то у него, пожалуй, много выше будут»,—пишет эксперт.

Сатановский на помнил, что при предыдущем главе Белого дома Дональде Трампе у Киева не было никаких шансов втянуть США и НАТО в возможный военный конфликт с Россией. Впрочем, их и сейчас очень мало, уверен аналитик, но «отчего ж не попытаться»:

«Судя по пробежкам по окопам в каске и бронежилете, он [Зеленский] в новой для себя роли "зеленого человечка" решил осваиваться всерьез. Режиссера бы ему сменить, да куда там. Публика западная его поддерживает, а отличить реальность от своих дурных мечтаний он явно не умеет», — добавил он.

Накануне Байден предложил президенту РФ Владимиру Путину лично встретиться в ближайшее время «в третье стране». Политологу «чертовски интересно», что тот скажет об Украине, которая «по-настоящему важна» для России, в отличие от климатических вопросов или же Афганистана.

«Пока что ситуация с ней тухлая. Как представишь себе реакцию американцев, если бы мы в Канаде учудили то, что они сделали на Украине, с разрывом отношений и сообщения со Штатами и запретом в стране английского языка... А если бы из Мексики мы сотворили копию нынешней Грузии... Давно уже бы воевали. Одно им вышло счастье: Путин этого не хочет», — резюмировал Сатановский.

Ранее Сатановский рассказал, что думает об отключении России от SWIFT, Visa и MasterCard.