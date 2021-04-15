«Нелогичная игра»: Баранец объяснил отказ США направлять эсминцы к берегам Крыма

Отмена захода американских эсминцев в Черное море — сигнал от США, который идет вразрез с новыми санкциями.

Отменив заход американских эсминцев «Дональд Кук» и «Рузвельт» в Черное море, США подали сигнал России о том, что не хотят еще больше накалять и без того напряженные отношения между государствами, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Напомним, в начале апреля, на фоне обострения ситуации в Донбассе, состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. После этого Вашингтон в знак поддержки решили направить к берегам Украины два эсминца. Планировалось, что корабли пройдут через Босфор 14-15 апреля.

Накануне эсминцы, следовавшие к берегам Крыма и Одессы, совершили незапланированный пит-стоп на острове Крит в Греции. Через несколько часов они вернулись на маршрут, а посольство США в Анкаре, как того требует конвенция Монтре, уведомило Турцию об отмене прохода кораблей через Босфор в Черное море.

Виктор Баранец уверен, что планы руководства ВМС США изменились после недавнего телефонного разговора президента России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джозефа Байдена, во время которого Белый дом предложил провести двустороннюю встречу в одной из европейских стран.

Однако этот позитивный жест теряет всякий смысл на фоне появившихся сегодня предупреждений о новых санкциях для РФ со стороны США, недоумевает эксперт.

«Тут с одной стороны посылают корабли, а сегодня из Белого дома орут, что приготовили новую партию санкций. В общем, идет какая-то нелогичная игра. Одна рука протягивает руку дружбы, а другая протягивает кулак. Вот этого мы не можем пока понять», – недоумевает эксперт.

По словам собеседника ПС, американские корабли нужны были Украине не столько для военных целей, сколько для имиджевых, чтобы «захлебываясь от восторга» показать всему миру, что США на стороне Киева.

Для России эсминцы угрозы не представляют, напротив, благодаря их регулярным заходам в Черное море, российский флот поддерживает высокую боевую готовность, видя перед собой не условного, а реального противника, отмечает Баранец.

«Ничего здесь особенного нет, потому что это рутинная работа. Мы эти эсминцы постоянно видим в Черном море, надо отдать им должное, они ни разу не сунули нос за нашу границу, они остерегаются это делать», – рассказал полковник в отставке.

Отметим, после выхода на маршрут американских кораблей, российские военные объявили о проведении тактических учений в Черном море. В них было задействовано более 20 кораблей, около 200 единиц военной техники и более двух десятков самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота.