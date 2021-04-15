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10:09   15 Апреля 2021
Происшествия

Начальника тюменской Госавтоинспекции подозревают в коррупции

Начальника тюменской Госавтоинспекции подозревают в коррупции

Полиция задержала начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Оперативники проводят обыски по месту жительства и работы Селюнина, сообщил URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Следственный комитет в ходе проверки выяснит все обстоятельства коррупционного дела и примет соответствующее процессуальное решение.

Пресс-служба Госавтоинспекции региона отказалась комментировать задержание Селюнина и посоветовала обратиться в Следком. В пресс-службе СК также не предоставили журналистам дополнительной информации.

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#задержание #коррупция #гибдд #взятки

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