10:09 15 Апреля 2021Происшествия
Начальника тюменской Госавтоинспекции подозревают в коррупции
Полиция задержала начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.
Полиция задержала начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.
Оперативники проводят обыски по месту жительства и работы Селюнина, сообщил URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Следственный комитет в ходе проверки выяснит все обстоятельства коррупционного дела и примет соответствующее процессуальное решение.
Пресс-служба Госавтоинспекции региона отказалась комментировать задержание Селюнина и посоветовала обратиться в Следком. В пресс-службе СК также не предоставили журналистам дополнительной информации.