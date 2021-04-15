Начальника тюменской Госавтоинспекции подозревают в коррупции

Полиция задержала начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Полиция задержала начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Оперативники проводят обыски по месту жительства и работы Селюнина, сообщил URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Следственный комитет в ходе проверки выяснит все обстоятельства коррупционного дела и примет соответствующее процессуальное решение.

Пресс-служба Госавтоинспекции региона отказалась комментировать задержание Селюнина и посоветовала обратиться в Следком. В пресс-службе СК также не предоставили журналистам дополнительной информации.