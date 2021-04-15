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10:08   15 Апреля 2021
Политика

Вашингтон планирует поддержать Киев в борьбе с коррупцией

Вашингтон планирует поддержать Киев в борьбе с коррупцией

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено запустить проект по борьбе с коррупцией на Украине. Соответствующая информация была опубликована на сайте организации.

В документе сказано, что целью инициативы Вашингтона является оказание технической поддержки Украине по осуществлению реформ в области борьбы с коррупцией.

USAID также задало несколько вопросов потенциальным подрядчикам. Сотрудников агентства интересовало, какие украинские институты способны обеспечить результат в осуществлении инициативы, а также в какие сферы необходимо инвестировать для достижения оптимальных результатов, передает RT.

Сайт 360tv.ru информировал, что недавно аналитик Евгений Валяев оценил шансы Украины вступить в НАТО. По его словам, Киев может рассчитывать только на статус партнера Альянса.

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#сша #украина #коррупция

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