Офицера, застрелившего сторонницу Трампа, не будут привлекать к ответственности

Полицейского решили отпустить, поскольку он застрелил 35-летнюю Эшли Бэббит «в целях самообороны».

Офицера полиции, который во время штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббит, не будут привлекать к уголовной ответственности. Forbes сообщает, что власти «не нашли признаков нарушения гражданских прав», а значение личности сторонницы экс-президента Дональда Трампа «сильно преувеличено».

«Символический вес ее [Бэббит] смерти в здании национального правительства был сразу очевиден. Правые аккаунты на цифровых платформах быстро перешли к увековечиванию памяти Бэббит в постах, в которых призывали к "справедливости" и демонизировали правительство и правоохранительные органы», — сообщают представители правозащитной организации ADL (Anti-Defamation League).

При этом имени полицейского власти не называют. Прокуроры округа Колумбия постановили, что офицер был вынужден стрелять в целях самообороны, поскольку Эшли Бэббит пыталась проникнуть в «запретные части Капитолия». В настоящее время дело в отношении сотрудника правопорядка закрыто.

Эшли Бэббит была сторонницей республиканца Дональда Трампа, о чем не раз писала на своих аккаунтах в социальных сетях. Она стала одной из пяти человек, которые погибли во время штурма Капитолия 6 января.

Примечательно, что Кимберли Поттер – офицера, которая была вынуждена применить оружие в отношении афроамериканца Даунта Райта в Миннеаполисе – напротив, теперь обвиняют в непредумышленном убийстве. «Политика Сегодня» уже писала о том, как темнокожий нарушитель пытался скрыться от полицейских прямо во время задержания.