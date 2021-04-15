Сатирик Боровиц иронично оценил телефонный разговор Байдена с Путиным

Американский сатирик Энди Боровиц рассказал о "реальных" причинах телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джозефом Байденом.

Американский сатирик Энди Боровиц рассказал о "реальных" причинах телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джозефом Байденом.

Переговоры состоялись 13 апреля. Главы государств обсудили вопросы о двусторонних отношениях. Кроме того, глава Белого дома предложил провести личную встречу.

Боровиц для издания The New Yorker поделился своими предположениями по поводу переговоров политиков. По его словам, Байден позвонил Путину, чтобы "вернуть ключи" от Овального кабинета.

"Послушай, приятель, если ты хочешь, чтобы встреча на высшем уровне состоялась, тебе придется вернуть ключи. Таковы правила игры", — иронично предположил сатирик.

По словам Боровица, ответ российского лидера был "холодным", однако Байден продолжил настаивать на своем, передает iReactor.