Дипломатические отношения России и США обсудят в медиацентре "Патриот"

Политологи, журналисты и общественные деятели обсудят дипломатические отношения между Россией и США в медиацентре "Патриот".

Политологи, журналисты и общественные деятели обсудят дипломатические отношения между Россией и США в медиацентре "Патриот".

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут пресс-конференцию на тему "К чему приведет дипломатическая война между Западом и Россией". Эфир состоится 15 апреля в 11:00.

Вашингтон высылает из страны российских дипломатов и вводит необоснованные санкции против Москвы. В рамках дискуссии эксперты обсудят, есть ли шанс у РФ и западных стран восстановить нормальные дипломатические отношения.

Прямой эфир пройдет здесь. Архив материалов и онлайн-трансляций — по этой ссылке. К онлайн-участию приглашаются журналисты всех СМИ.

Ранее Белый дом заявил о желании выстроить стабильные отношения с Россией. В США считают, что есть вопросы, по которым страны должны работать вместе, сообщал сайт 360tv.ru.