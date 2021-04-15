Спасатели нашли тела пяти детей после ликвидации пожара в доме на Урале

Количество погибших в крупном пожаре, который произошел в доме, где проживала многодетная семья, выросло до пяти.

Количество погибших в крупном пожаре, который произошел в доме, где проживала многодетная семья, выросло до пяти.

Стало известно, что в результате пожара, который произошел в частном доме в Свердловской области, погибли пять детей. Ранее сообщалось о том, что ЧП привело к тому, что двое взрослых и двое детей получили травмы. Их госпитализировали. Однако после разбора сгоревшего дома спасатели нашли тела пяти несовершеннолетних.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас прибывшие на место происшествия правоохранители осматривают место ЧП и опрашивают свидетелей. Для того, чтобы назвать точные причины смерти и возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы.