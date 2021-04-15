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9:51   15 Апреля 2021
Общество

Сотрудники ГИБДД раскрыли самые популярные места дежурств

Сотрудники ГИБДД раскрыли самые популярные места дежурств

Работники Госавтоинспекции на условиях анонимности объяснили, как выбирают места для дежурств и где прячутся по ночам для поимки нарушителей.

Сотрудники ГИБДД выбирают прямые длинные улицы, если идет рейд по тонировке или нетрезвым водителям. Автовладельцы, которым есть что скрывать, начинают паниковать, притормаживать и перестраиваться в другие ряды при виде патрульной машины, рассказали полицейские.

Чаще всего инспекторов можно встретить на популярных выездах из города и на дорогах с круговым движением. Необходимые ориентировки в таких местах легче отработать из-за большого потока машин. Подобные пункты считаются наиболее аварийными и требуют усиленного контроля. По ночам пьяных водителей караулят на запутанных улицах частных секторов. Инспекторы в основном дежурят там, где нарушителю не удастся быстро развернуться. С целью поймать нетрезвых автомобилистов правоохранители могут поджидать их у алкомаркетов.

Порядок взысканий небольших штрафов за нарушение ПДД упростят в России, что на треть снизит нагрузку на территориальные органы службы судебных приставов, говорится в публикации на сайте 360tv.ru.

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#гибдд #водители #дежурство

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