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9:40   15 Апреля 2021
Армия

В России стартовала отправка новобранцев весеннего призыва в соединения ВС РФ

В России стартовала отправка новобранцев весеннего призыва в соединения ВС РФ

Отправка призывников со сборных пунктов в воинские части Вооруженных сил России началась 15 апреля. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В связи с особыми эпидемиологическими условиями на пунктах сбора новобранцев обеспечили медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. При этом каждый из призывников в обязательном порядке сдает тест на коронавирус.

Перед отправкой на места прохождения службы молодые люди получают соответствующую военную форму одежды.

Как отметили в Минобороны РФ, в удаленные гарнизоны новобранцы отправляются при помощи самолетов военно-транспортной и гражданской авиации. Также будут осуществляться железнодорожные перевозки воинскими эшелонами и отдельными вагонами в составе пассажирских поездов.

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