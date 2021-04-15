В России стартовала отправка новобранцев весеннего призыва в соединения ВС РФ

Отправка призывников со сборных пунктов в воинские части Вооруженных сил России началась 15 апреля. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отправка призывников со сборных пунктов в воинские части Вооруженных сил России началась 15 апреля. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В связи с особыми эпидемиологическими условиями на пунктах сбора новобранцев обеспечили медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. При этом каждый из призывников в обязательном порядке сдает тест на коронавирус.

Перед отправкой на места прохождения службы молодые люди получают соответствующую военную форму одежды.

Как отметили в Минобороны РФ, в удаленные гарнизоны новобранцы отправляются при помощи самолетов военно-транспортной и гражданской авиации. Также будут осуществляться железнодорожные перевозки воинскими эшелонами и отдельными вагонами в составе пассажирских поездов.