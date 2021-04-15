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9:34   15 Апреля 2021
Происшествия

Полицейский погиб при столкновении грузовика с патрульной машиной в Казахстане

Полицейский погиб при столкновении грузовика с патрульной машиной в Казахстане

Уголовное дело было возбуждено по факту гибели полицейского на трассе в Казахстане. Мужчина скончался в результате аварии с участием фуры.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на автодороге Екатеринбург — Караганда возле города Балхаш. В результате инцидента погиб инспектор областного батальона патрульной полиции, сообщили в пресс-службе ДП по Карагандинской области.

Вероятным виновником аварии является водитель большегруза Volvo, который на высокой скорости столкнулся с патрульным автомобилем KIA Rio. Травмы также получил находившийся на пассажирском сиденье водитель служебной машины.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД. В настоящее время стражи порядка устанавливают причины происшествия и ожидают результаты необходимых экспертиз.

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