9:23 15 Апреля 2021Политика
Меркель и Байден поговорили о ситуации в Донбассе
Немецкий канцлер Ангела Меркель и американский лидер Джо Байден затронули тему Донбасса в ходе своего разговора, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Немецкий канцлер Ангела Меркель и американский лидер Джо Байден затронули тему Донбасса в ходе своего разговора, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Глава США и канцлер Германии выразили свою обеспокоенность ситуацией в регионе и обсудили возможные меры для стабилизации обстановки.
Помимо ситуации вокруг восточной Украины, Меркель и Байден выразили обеспокоенность о ситуации с распространением коронавируса. По мнению политиков, важно обеспечить грамотное и справедливое распределение вакцин против COVID-19 в мире, передает РИА Новости.