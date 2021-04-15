Меркель и Байден поговорили о ситуации в Донбассе

Немецкий канцлер Ангела Меркель и американский лидер Джо Байден затронули тему Донбасса в ходе своего разговора, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Немецкий канцлер Ангела Меркель и американский лидер Джо Байден затронули тему Донбасса в ходе своего разговора, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Глава США и канцлер Германии выразили свою обеспокоенность ситуацией в регионе и обсудили возможные меры для стабилизации обстановки.

Помимо ситуации вокруг восточной Украины, Меркель и Байден выразили обеспокоенность о ситуации с распространением коронавируса. По мнению политиков, важно обеспечить грамотное и справедливое распределение вакцин против COVID-19 в мире, передает РИА Новости.