Южный военный округ впервые опробовал разведывательно-ударную систему "Поле-21"

Задачи на новейшей системе радиоподавления "Поле-21" были впервые отработаны специалистами из 49-й армии Южного военного округа.

Задачи на новейшей системе радиоподавления "Поле-21" были впервые отработаны специалистами из 49-й армии Южного военного округа.

Предполагаемый противник запустил в воздух беспилотные летательные аппараты (БЛА) с целью ведения разведки и нанесения артиллерийских ударов по войскам. С помощью автоматизированной станции помех Р-934БМВ, комплекса РЭБ "Силок-01" и системы радиоподавления "Поле-21" было проведено обнаружение и дезориентирование противника. Системы создали помехи и подавили каналы управлению дронами, передает телеканал "Звезда".

Комплекс "Поле-21" способен создать непроницаемый купол помех. А также обрывать глобальные спутниковые и радионавигационные системы. Он позволяет контролировать воздушное пространство в радиусе 50 километров. Температурный режим боевой техники рассчитан от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию.