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8:39   15 Апреля 2021
Политика

Очередные санкции США могут быть связаны с суверенным долгом России

Очередные санкции США могут быть связаны с суверенным долгом России

Соединенные Штаты планируют расширить санкционный пакет в адрес России из-за "вмешательства" в президентские выборы. Об этом пишет агентство Reuters.

Новые ограничения могут начать действовать 15 апреля. В Вашингтоне подозревают Россию во взломе программного обеспечения компании SolarWinds и попытках "вмешаться" в американские выборы.

По данным издания, новые ограничения могут коснуться суверенного долга РФ. В черный список, предположительно, попадут более десяти граждан РФ и по меньшей мере 20 юридических лиц. Отметим, что российская сторона неоднократно опровергала свое "участие" в перечисленных инцидентах, которые США приписывают бездоказательно.

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#выборы #санкции сша #суверенный долг #solarwinds

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