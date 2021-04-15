Четыре детских трупа найдены под сгоревшими завалами в Свердловской области

Спасатели нашли четыре обгоревших трупа детей при разборе завалов на месте сгоревшего дома в селе Бызово Свердловской области, передает пресс-служба ГУ МЧС.

Спасатели нашли четыре обгоревших трупа детей при разборе завалов на месте сгоревшего дома в селе Бызово Свердловской области, передает пресс-служба ГУ МЧС.

По имеющейся информации, сообщение о пожаре поступило в 23:45 по московскому времени 14 апреля. Через семь минут на место приехали подразделения МЧС. Однако на тот момент одноэтажный дом был полностью объят огнем и на нем обрушилась кровля. До прибытия пожарно-спасательных бригад из дома удалось самостоятельно эвакуироваться четверым жителям, в числе которых было двое детей. Они получили ожоги и были госпитализированы.

"В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены четыре погибших ребенка. По информации соседей, еще один ребенок может находится под завалами. Его поиски продолжаются", — передали в пресс-службе МЧС.

В тушении пожара принимали участие четыре спасателя и две единицы техники. По словам ведомства, тушение было осложнено большой горючей загрузкой, поскольку огонь стремительно охватывал всю деревянную составляющую дома. На данный момент возгорание ликвидировано.