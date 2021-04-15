7:25 15 Апреля 2021Общество
Возвращение граждан РФ из-за границы теперь проходит по новым правилам
Новый порядок возвращения россиян на родину начал действовать с 15 апреля. Всем вернувшимся из-за границы придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус.
Новый порядок возвращения россиян на родину начал действовать с 15 апреля. Всем вернувшимся из-за границы придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус.
Долгое время тестирование на коронавирус при возвращении на родину требовалось только прилетевшим на самолете. Это требование теперь распространяется на въезд в Россию на любом виде транспорта.
До возвращения на родину россиянам нужно заполнить анкету для пограничного санитарного контроля на портале Госуслуг. Тест на коронавирус необходимо сделать в течение трех календарных дней после въезда. Результаты следует загрузить на портал Госуслуг. До их получения придется находиться на самоизоляции по месту пребывания или жительства.