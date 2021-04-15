Тело принца Филиппа перезахоронят после смерти его жены Елизаветы II

Королевская семья определилась с местом, где будет временно похоронен принц Филипп. Он будет покоиться в нижнем дворе Виндзорского замка.

Королевская семья определилась с местом, где будет временно похоронен принц Филипп. Он будет покоиться в нижнем дворе Виндзорского замка.

Фамильный склеп рядом с часовней Святого Георгия не будет последним пристанищем герцога Эдинбургского. Его перезахоронят после смерти королевы Великобритании, супруги принца Филиппа Елизаветы II. Они будут покоиться вместе в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI, говорится на сайте королевской семьи.

Принца Филиппа не стало 9 апреля. Похороны назначены на 17 апреля. Они пройдут без общественности, только в кругу семьи герцога Эдинбургского. На церемонию приехал его внук герцог Сассекский Гарри из США. Его беременная супруга Меган Маркл отказалась ехать по совету врача.