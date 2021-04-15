Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:57   15 Апреля 2021
Общество

Тело принца Филиппа перезахоронят после смерти его жены Елизаветы II

Тело принца Филиппа перезахоронят после смерти его жены Елизаветы II

Королевская семья определилась с местом, где будет временно похоронен принц Филипп. Он будет покоиться в нижнем дворе Виндзорского замка.

Фамильный склеп рядом с часовней Святого Георгия не будет последним пристанищем герцога Эдинбургского. Его перезахоронят после смерти королевы Великобритании, супруги принца Филиппа Елизаветы II. Они будут покоиться вместе в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI, говорится на сайте королевской семьи.

Принца Филиппа не стало 9 апреля. Похороны назначены на 17 апреля. Они пройдут без общественности, только в кругу семьи герцога Эдинбургского. На церемонию приехал его внук герцог Сассекский Гарри из США. Его беременная супруга Меган Маркл отказалась ехать по совету врача.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#смерть #елизавета ii #принц филипп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров