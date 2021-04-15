Bloomberg сообщил о высылке из США десяти российских дипломатов

США вводят санкции в отношении ряда российских граждан и организаций из-за "вмешательства" в выборы и "кибератаки" через SolarWinds. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

США вводят санкции в отношении ряда российских граждан и организаций из-за "вмешательства" в выборы и "кибератаки" через SolarWinds. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Вашингтон вышлет из страны десять российских дипломатов и введет ограничения в отношении 12 граждан и 20 организаций. По информации источника, США может объявить о санкциях уже в ближайшее время. Эти меры коснутся высокопоставленных должностных лиц в правительстве и разведке.

Белый дом обвиняет Россию в хакерских атаках на сервисы, которыми пользуются Министерство юстиции, Госдепартамент, Агентство национальной безопасности, а также более 400 крупных компаний. Вашингтон угрожал Москве "скрытыми контрударами". Несмотря на такую активность США, Россия неоднократно на высоком уровне опровергала все домыслы и обвинения.