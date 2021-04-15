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5:13   15 Апреля 2021
Общество

Минобороны США признало подлинность видео и фотографий с НЛО

Минобороны США признало подлинность видео и фотографий с НЛО

Пентагон подтвердил подлинность кадров с неопознанными летающими объектами, снятыми американскими ВМС. Об этом говорится в материале Science Alert.

Треугольный объект и три светящихся шара зеленого цвета были запечатлены моряками судна "Рассел" в июле 2019 года у побережья Сан-Диего. О данном факте заявила пресс-секретарь ведомства Сьюзан Гоф.

"Я подтверждаю, что упомянутые фото и видео материалы сделали моряки ВМС США", — прокомментировала ситуацию специалист.

По ее словам, такие ситуации происходят не в первый раз. На данный момент разведка занимается изучением всех случаев проявления НЛО, сообщает "Звезда".

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#сша #нло #признание

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