Президент Аргентины связал скорое выздоровление от COVID-19 со "Спутником V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" позволила президенту Аргентины Альберто Фернандесу легко перенести COVID-19. Об этом он заявил в обращении к населению.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" позволила президенту Аргентины Альберто Фернандесу легко перенести COVID-19. Об этом он заявил в обращении к населению.

Аргентинский лидер получил положительный результат теста на коронавирус вскоре после прохождения вакцинации. Врачи оценили его состояние как стабильное, передает РИА Новости. Спустя две недели президенту разрешили вернуться к своим обязанностям.

"Я смог хорошо перенести (заболевание) благодаря вакцине, что я получил", — заявил Фернандес.

Россия предоставила "Спутник V" почти 60-ти странам, в которых проживает около 1,5 миллиарда человек. Отечественная вакцина является первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса.