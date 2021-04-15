Росстат: Количество бедных в России сократилось на 9,2%

Количество жителей России с доходами ниже прожиточного минимума снизилось до 13,5 млн в 2020 году и составило 9,2% от общей численности населения.

Количество жителей России с доходами ниже прожиточного минимума снизилось до 13,5 млн в 2020 году и составило 9,2% от общей численности населения.

Предварительные данные Росстата показали, что количество малообеспеченных граждан в РФ составило 12,1% от общего населения. За 2020 год бедных в России стало меньше на 9,2%, сообщает ТАСС.

Благодаря социальным программам, которые направлены на поддержку нуждающихся, удалось сократить количество малообеспеченных. Прожиточный минимум для трудоспособных граждан за четвертый квартал 2020 года вырос до 12 273 рубля, об этом свидетельствуют данные Минтруда.