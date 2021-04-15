Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:59   15 Апреля 2021
Общество

Кабмин одобрил нормы об обязательной маркировке животных

Кабмин одобрил нормы об обязательной маркировке животных

Законопроект Минсельхоза РФ, который устанавливает нормы об обязательном учете и маркировке животных, получил согласие правительства. В Госдуму его внесут осенью на рассмотрение.

Все замечания по законопроекту сняты. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рассчитывает принять все нормы как можно быстрее. Такое мнение выразил депутат Владимир Бурматов в беседе с "Известиями". Регистрировать животных могут начать уже с 2022 года.

Пока законопроект не принят, многие другие нормы не могут прийти в исполнение, например, маркировка. Регистрация питомца должна помочь вычислить владельца, если животное выбросили на улицу. Хозяев будут привлекать к ответственности, если любимцы навредят человеку, пояснил депутат Бурматов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#законопроект #животные #маркировка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров