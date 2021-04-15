2:35 15 Апреля 2021Политика
Пушков: США выводят войска из Афганистана после давно проигранной войны
Американские власти объявили о предстоящем выводе своих войск из Афганистана. Решение Вашингтона прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Американские власти объявили о предстоящем выводе своих войск из Афганистана. Решение Вашингтона прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что американцы ввели войска в Афганистан почти 20 лет назад. Войну здесь, по его словам, США уже давно и бездарно проиграли.
"Не случайно эту страну издавна называют "кладбищем империи". Настал черед и американской империи признать свое поражение", — подчеркнул Пушков на своих страницах в соцсетях.
Президент США Джо Байден недавно признался, что военное присутствие американцев не поможет создать устойчивое правительство в Афганистане. Вывод войск из этой страны Пентагон начнет 1 мая.