Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:35   15 Апреля 2021
Политика

Пушков: США выводят войска из Афганистана после давно проигранной войны

Пушков: США выводят войска из Афганистана после давно проигранной войны

Американские власти объявили о предстоящем выводе своих войск из Афганистана. Решение Вашингтона прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что американцы ввели войска в Афганистан почти 20 лет назад. Войну здесь, по его словам, США уже давно и бездарно проиграли.

"Не случайно эту страну издавна называют "кладбищем империи". Настал черед и американской империи признать свое поражение", — подчеркнул Пушков на своих страницах в соцсетях.

Президент США Джо Байден недавно признался, что военное присутствие американцев не поможет создать устойчивое правительство в Афганистане. Вывод войск из этой страны Пентагон начнет 1 мая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #пушков #афганистан #вывод войск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров