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2:15   15 Апреля 2021
Общество

Привитым "Спутником V" разрешили въезжать в Словению без карантина

Привитым "Спутником V" разрешили въезжать в Словению без карантина

"Спутник V" вошел в список вакцин от коронавируса, использование которых позволит не отбывать 10-дневный карантин после въезда в Словению.

Соответствующее решение приняли власти Словении. В список вакцин помимо "Спутника V" был также включен препарат американской компании Johnson & Johnson.

Свидетельства о вакцинации должны быть переведены на словенский или английский языки. От карантина освободят при условии, что прививка была сделана не менее, чем за 21 день до въезда в Словению.

Словенские власти ранее разрешали не сидеть на карантине только привитым вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В страну также свободно пускали переболевших COVID-19 в последние шесть месяцев.

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#словения #карантин #вакцина #Спутник V

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