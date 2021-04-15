Привитым "Спутником V" разрешили въезжать в Словению без карантина

"Спутник V" вошел в список вакцин от коронавируса, использование которых позволит не отбывать 10-дневный карантин после въезда в Словению.

"Спутник V" вошел в список вакцин от коронавируса, использование которых позволит не отбывать 10-дневный карантин после въезда в Словению.

Соответствующее решение приняли власти Словении. В список вакцин помимо "Спутника V" был также включен препарат американской компании Johnson & Johnson.

Свидетельства о вакцинации должны быть переведены на словенский или английский языки. От карантина освободят при условии, что прививка была сделана не менее, чем за 21 день до въезда в Словению.

Словенские власти ранее разрешали не сидеть на карантине только привитым вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В страну также свободно пускали переболевших COVID-19 в последние шесть месяцев.