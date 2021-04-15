Visa и Mastercard прокомментировали возможное прекращение работы в РФ

Платежные системы Visa и Mastercard продолжат работать в России в обычном режиме. Соответствующее заявление сделали представители компаний.

Платежные системы Visa и Mastercard продолжат работать в России в обычном режиме. Соответствующее заявление сделали представители компаний.

Руководство платежных систем решило ответить на информацию об их возможном уходе из РФ из-за вводимых санкций. Mastercard работает на территории России уже больше 20 лет. И сейчас в стране находятся свыше 100 миллионов карт, которые выпустили банки РФ, отметил руководитель компании Алексей Малиновский.

"Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК", — цитирует слова Малиновского РИА Новости.

Visa работает в России свыше 30 лет и вносит вклад в цифровизацию экономики страны. Компания привносит на рынок современные платежные технологии и решения. Это делается для того, чтобы каждый клиент мог воспользоваться всеми преимуществами электронных платежей.