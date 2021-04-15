Футбольные ворота упали на десятилетнего ребенка в Казани

Десятилетняя девочка пострадала на детской игровой площадке в Казани. Медики диагностировали ребенку сотрясение мозга и ушиб легкого.

Десятилетняя девочка пострадала на детской игровой площадке в Казани. Медики диагностировали ребенку сотрясение мозга и ушиб легкого.

На девочку во время игры упали футбольные ворота. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением медиков республиканской клинической больницы.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На данный момент проводится доследственная проверка, а также устанавливаются обстоятельства происшествия.