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1:08   15 Апреля 2021
Политика

Блинкен сообщил о предстоящей встрече Байдена и Путина

Блинкен сообщил о предстоящей встрече Байдена и Путина

Американский лидер Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в ближайшее время. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Байден позвонил Путину и сделал соответствующее предложение о встрече "в предстоящие недели". Блинкен объяснил это действие стремлением США к "стабильным и предсказуемым отношениям с Россией", передает РИА Новости.

"Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России. Это важно, чтобы избегать просчетов", — заявил госсекретарь на пресс-конференции в Брюсселе.

Местом проведения встречи может стать третья страна. Телефонный разговор прошел по инициативе американской стороны, отметили в Кремле.

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