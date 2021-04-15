Патологоанатома из Брянска арестовали за мошенничество с трупами

Патологоанатом вымогал деньги с родственников погибших за выдачу тел перед похоронной церемонией. Вместе с ним фигурантами дела стали еще 11 врачей Брянской больницы.

Патологоанатом вымогал деньги с родственников погибших за выдачу тел перед похоронной церемонией. Вместе с ним фигурантами дела стали еще 11 врачей Брянской больницы.

Организатором криминальной схемы считают заведующего отделением. Против него и остальных причастных завели уголовное дело, сообщает НТВ.

Сотрудникам отделения удалось заработать около 600 тысяч рублей на чужом горе. Они знали, когда будут проходить похороны, и не выдавали тело умершего близким. Процедура передачи покойника происходила только после дачи взятки.

О дате траурной церемонии мошенникам сообщали подельники из похоронных бюро. Следователям удалось установить причастность к этой схеме семерых ритуальщиков.