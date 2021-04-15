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0:18   15 Апреля 2021
Общество

Референдум о часовом поясе может пройти в Волгоградской области еще раз

Референдум о часовом поясе может пройти в Волгоградской области еще раз

Сторонники "волгоградского времени" подали ходатайство в областную избирательную комиссию о проведении нового референдума по смене часового пояса.

Первый подобный референдум прошел в Волгоградской области в 2018 году. Местные жители тогда проголосовали за переход в 3-ю часовую зону.

Спустя два года депутаты облдумы инициировали новый опрос жителей. Он показал, что большинство волгоградцев хотели бы вернуться в московский часовой пояс. Стрелки были переведены на час назад 27 декабря 2020 года. Споры о "правильном времени" на этом не утихли.

Инициаторы очередного референдума заявили о "незаконности" перевода стрелок в декабре прошлого года. Чиновники, по их словам, не учли мнение жителей Волгоградской области, высказанное в ходе голосования в 2018 году.

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#референдум #волгоградская область #часовой пояс

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