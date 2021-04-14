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23:53   14 Апреля 2021
Политика

Крым указал на подлость и коварство в действиях Киева

Крым указал на подлость и коварство в действиях Киева

Решительные меры и бдительность необходимы в отношениях с Украиной, чтобы обезопасить жителей Крыма. Об этом заявил председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов.

Политик отметил, что обязательно нужно найти виновных за провокационные действия на территории республики и привлечь их к ответственности. Киев не сунется туда, где его будут ждать ответные действия и наказание.

"Подлость и коварство наших соседей можно обуздать только решительными мерами", — сказал Константинов в интервью ТАСС.

Украинские власти продолжают держать в нищете свое население. Однако до крымчан им больше дотянуться, так как полуостров надежно охраняется Российской Федерацией, добавил председатель Госсосвета.

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#украина #крым #подлость

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