Звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести личную встречу, скорее всего был совершен благодаря тому, что на этот шаг главу Белого дома направили американские военные.

Звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести личную встречу, скорее всего был совершен благодаря тому, что на этот шаг главу Белого дома направили американские военные.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал известный российский политолог Евгений Сатановский, который задался вопросом, почему руководство США именно сейчас решило провести российско-американскую встречу на высшем уровне.

«Засвербило там, или намек какой в Белый дом прошел от их военных, что может американская политика в отношении России боком Соединенным Штатам выйти», — рассуждает эксперт.

Но для того, чтобы руководство РФ согласилось на эту встречу, по мнению Сатановского, американцам мало просто выразить такое желание, они должны сначала продемонстрировать, что разговор с ними имеет смысл. Такой демонстрацией конструктивного настроя на переговоры могло бы стать снятие санкций с РФ, или убеждение Украины наконец быстро и в полном объеме выполнить Минские соглашения. Также Соединенные Штаты могли бы для начала перестать вмешиваться во внутренние дела России и в ее отношения с Европой, Японией и другими странами.

Но американцы не привыкли так себя вести на международном поле. В Вашингтоне привыкли, что предложение встречи с президентом США в любой стране мира воспринимают за огромное счастье, ради которого нужно все бросить и бежать хоть на край света, не задумываясь о том, нужна ли эта встреча и какими будут ее результаты.

«Понятно, что для них такого рода тактика привычна и более чем оправданна. Быковать, наезжать, хамить, нарушать все соглашения и все нормы приличия, хитрить и обманывать, шантажировать и предавать, нарушать обещания устные и письменные, выходить из любых договоров, отжимать какую угодно выгоду для себя и плевать на интересы других — это по-американски», — пишет Сатановский.

К такому поведению американцев, по словам политолога, приучили другие страны мира, в том числе и Россия. И надо наконец начать их отучать от этого. Для начала, можно было бы сделать так, чтобы Украины стала для Соединенных Штатов «вторым Вьетнамом», чтобы там у американцев под ногами горела земля, и они точно знали, чего от них ждут.