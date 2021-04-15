Ткаченко предостерег Россию от излишнего оптимизма в оценке отношений с США

Россия изменила свой подход к взаимоотношениям с Соединенными Штатами Америки, и жаль, что она раньше не реагировала на недружественные шаги Вашингтона так, как делает это сейчас.

Россия изменила свой подход к взаимоотношениям с Соединенными Штатами Америки, и жаль, что она раньше не реагировала на недружественные шаги Вашингтона так, как делает это сейчас.

Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог Станислав Ткаченко, комментируя вызов американского посла в Москве Джона Салливана к помощнику российского президента Юрию Ушакову, где дипломату объяснили, что, если после слов главы Белого дома Джо Байдена об улучшении отношений с РФ, Вашингтон введет новые антироссийские санкции, Кремль отреагирует на это решительными мерами.

«Это абсолютно нормальный дипломатический ход с нашей стороны. Мы предлагаем свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке, — объяснил этот шаг Станислав Ткаченко. — В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно».

Также политолог отметил, что президент США Джо Байден, позвонив по телефону во вторник, 13 апреля, российскому коллеге Владимиру Путину, существенно сузил для американский стороны коридор возможностей, исключив для Вашингтона особенно опасные и негативные сценарии развития ситуации. При этом, по словам Ткаченко, Россия хочет, чтобы Соединенные Штаты сами признали, что они отказываются от радикальных будущих санкций в отношении России.

«Потому что те санкции, которые сейчас обсуждаются, действительно, могут быть очень болезненными. Фактически это будет акт объявления экономической войны России», — напомнил эксперт.

В заключение Станислав Ткаченко добавил, что россиянам не следует через чур оптимистично оценивать сложившуюся ситуацию, так как, по словам политолога, хоть Россия временно и перехватила стратегическую инициативу в отношениях с Америкой, многое зависит от того, как в дальнейшем будут развиваться события.